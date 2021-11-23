На Дальнем Востоке в России выпало обильное количество снега
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За двое суток снегопада, что продолжается в Биробиджане, на город выпала полуторамесячная норма осадков.

Как передает Day.Az, кадры ранней зимы опубликованы в Телеграм.

В городе закрыты школы и прекратил работу общественный транспорт. Мэр призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку.