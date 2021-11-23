Попытка ограбления в США закончилась беспорядочной стрельбой

В Филадельфии двое преступников попытались ограбить мужчину, который оказался вооружен.

Как передает Day.Az, попытка ограбления и угона автомобиля закончилась смертельно для двоих нападавших, когда владалец автомобиля открыл беспорядочную стрельбу.

На видеокадрах слышно, как один из грабителей просит не убивать его.