https://news.day.az/world/1407083.html Попытка ограбления в США закончилась беспорядочной стрельбой - ВИДЕО
Попытка ограбления в США закончилась беспорядочной стрельбой - ВИДЕО
В Филадельфии двое преступников попытались ограбить мужчину, который оказался вооружен.
Как передает Day.Az, попытка ограбления и угона автомобиля закончилась смертельно для двоих нападавших, когда владалец автомобиля открыл беспорядочную стрельбу.
На видеокадрах слышно, как один из грабителей просит не убивать его.
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