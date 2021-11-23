ВОЗ надеется, что назальные вакцины против коронавируса окажутся эффективными

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что разрабатываемая в России назальная вакцина сможет предотвращать заражение коронавирусом. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, выступая во вторник на форуме "Здоровые города: реализация проекта ВОЗ в России", организованном Общественной палатой РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она подчеркнула, что ношение масок является эффективной мерой против распространения инфекции "вместе с вакцинацией, которая сохраняет жизни". "Она не предупреждает, к сожалению, инфекцию, она снижает вирусную нагрузку, снижает эффективность дельта-штамма, но не может полностью предупредить. Нам нужна новая вакцина, и мы надеемся, что новые вакцины, включая назальные, о которых вчера говорил [директор центра им. Гамалеи] академик Александр Гинцбург, смогут это предоставить [возможность предотвратить заражение]", - отметила представитель организации.

Вуйнович добавила, что в настоящее время необходимо сконцентрироваться на снижении количества случаев заражения путем соблюдения базовых гигиенических мер. По ее словам, Европа сможет сохранить до 500 тыс. жизней до февраля в случае, если до 95% людей будут носить маски в общественных местах. "Есть сейчас данные про маски. Если возможно обеспечить ношение масок в общественных местах, включая даже маленькие офисы, помещения, и повысить этот уровень до 95% - это очень высокий охват, ожидается, что Европа может сохранить полмиллиона жизней до февраля", - указала она.

Ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальную вакцину планируется внедрить в практику в ближайшее время после клинических исследований.

В октябре Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции.