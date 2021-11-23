https://news.day.az/world/1407100.html Шведы стали больше пить из-за пандемии - ВИДЕО
Шведы стали больше пить из-за пандемии - ВИДЕО
В Швеции продажи алкоголя выросли на четверть за первый год пандемии COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным последних исследований, через два месяца после того, как в королевстве сняли санитарные ограничения и предписания работать удалённо, каждый пятый работник злоупотребляет спиртным.
Шведские работодатели вынуждены обращаться за помощью к консультантам по борьбе с алкоголизмом и наркозависимостью.
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