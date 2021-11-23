Камеры сняли убийство именинника в драке возле кафе в Москве

В распоряжении РЕН-ТВ появилась видеозапись, на которой запечатлена смертельная драка возле кафе на юго-востоке Москвы, передает Day.Az.

По нашим данным, компания молодых людей отмечала день рождения. Инцидент произошел после застолья - убитый отмечал день рождения, на котором, предположительно, между именинником и гостями произошел конфликт. На кадрах видно, как именинник вместе с гостями выходит на улицу. Один из парней стал вести себя агрессивно и достал нож.

Организовавший праздник мужчина получил ранение в области паха. Он скончался от потери крови на месте инцидента.

Конфликт произошел у заведения общепита на Люблинской улице. Все участники конфликта были пьяны. Злоумышленники смогли скрыться с места происшествия. Их разыскивают сотрудники правоохранительных органов.