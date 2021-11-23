В Москве проходит прощание с народным артистом Валерием Гаркалиным

В Москве началось прощание с актером Валерием Гаркалиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, церемония прощания проходит в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС), в котором артист преподавал почти 20 лет. Гаркалин будет похоронен на Миусском кладбище в Москве.

Юрий Васильев, народный артист РФ, мастер ГИТИСа и коллега Гаркалина, рассказал, что проработал с ним в театре Сатиры 13 лет и видел его становление как актера.

"Он сыграл очень много замечательных, ярких ролей. Петручева - в "Укрощении Строптивой", Пилата и Мастера - в "Шизофрении, как и было сказано", Хлестакова, Кураслепова - в "Горячем сердце". Потом мы с ним играли во втором варианте "Трехгрошовой оперы", которую поставил Валентин Николаевич Плучик", - сообщил он.

По его рассказу, через несколько лет он встретился с Гаркалиным уже в ГИТИСе.

"Это был звездный час его как педагога. Его очень любили студенты. Вот сейчас они все там плачут... Его смех - удивительный, он так смеялся на показах или на просмотрах, что он заражал зал. <...> Когда вдруг идет "прием Гаркалинский" - это особый смех, удивительный. Вообще, он всегда почти смеялся. Это было поразительное качество, потому что мы знаем, как ему было трудно", - отметил, в частности, Васильев.

Он назвал смерть Гаркалина огромной потерей.

Напомним, актер ушел из жизни 20 ноября после продолжительной борьбы с коронавирусом. Ему было 67 лет.

Валерий Гаркалин - народный артист России, театральный педагог. Снимался в таких фильмах и сериалах, как "Ширли-Мырли", "Дети напрокат", "Ландыш серебристый", "Моя прекрасная няня", "Ералаш".