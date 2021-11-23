Мигранты на границе Польши и Беларуси впервые увидели снег

Беженцы, застрявшие на границе Польши и Беларуси из-за миграцонного кризиса, впервые видели и снег и застали морозы.

Корреспондент РЕН-ТВ Денис Кулага посетил логистический центр для беженцев вблизи беларусского Гродно, передает Day.Az. Накануне там выпал первый снег. Температура на улице опустилась до минус одного градуса.

Многие беженцы видят снег и ощущают морозы впервые. Мигранты фотографируются со снегом. Дети и даже взрослые играют в снежки на улице.

"Дети счастливы, что увидели снег. Но они могут заболеть. Здесь очень холодно", - рассказал один из беженцев.

Большинство беженцев после похолодания укрылось в стенах логистического центра. Некоторые из них никогда в жизни не видели такой погоды. Мигранты с опаской думают о том, как они пережили снег, если бы им не предоставили кров власти Беларуси.