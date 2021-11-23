Женщина с ножом в голове сбежала от мужа-изверга на Кубани

В Апшеронске Краснодарского края муж воткнул жене нож в область лица, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

По нашим данным, инцидент произошел вечером 19 ноября в одном из домов в переулке Фурманова. 64-летний мужчина после распития алкоголя во время ссоры воткнул нож 60-летней супруге в область носа. Женщина смогла убежать прямо с ножом в лице. Ее заметили на улице прохожие, вызвали скорую помощь и полицию.

Пострадавшей была проведена операция, врачи извлекли нож с лезвием длиной 25 сантиметров. В настоящее время женщина находится в удовлетворительном состоянии. Ей предстоят дополнительные операции.

В управлении Следственного комитета по региону подтвердили информацию о произошедшем. В отношении мужа женщины возбуждено дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

"В настоящее время в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.