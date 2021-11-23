Россия и Венгрия договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинировании против коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, некоторые страны, не дожидаясь завершения всех "бюрократических процедур", намерены поддерживать взаимное признание не вакцин, а сертификатов о вакцинировании от COVID-19.

"Вот Венгрия приняла такое решение, на подходе у нас целый ряд государств", - сказал российский дипломат.