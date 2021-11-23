https://news.day.az/world/1407163.html В одном из районов Кабула произошел взрыв
В одном из районов Кабула произошел взрыв
Взрыв произошел во вторник в одном из районов Кабула в Афганистане. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности информирует, что взрыв прогремел на местном рынке в центре Кабула.
По сведениям агентства Aamaj News, сдетонировала магнитная мина, которая была прикреплена к автомобилю, принадлежащему захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан". Согласно информации источников агентства, после взрыва были слышны звуки стрельбы.
Детали происшествия уточняются.
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