В одном из районов Кабула произошел взрыв

Взрыв произошел во вторник в одном из районов Кабула в Афганистане. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности информирует, что взрыв прогремел на местном рынке в центре Кабула.

По сведениям агентства Aamaj News, сдетонировала магнитная мина, которая была прикреплена к автомобилю, принадлежащему захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан". Согласно информации источников агентства, после взрыва были слышны звуки стрельбы.

Детали происшествия уточняются.