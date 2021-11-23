На острове Пальма объявлена изоляция жителей из-за вулкана

Правительство испанских Канарских островов объявило об изоляции жителей ряда населённых пунктов на острове Пальма, где происходит извержение вулкана Кумбре-Вьеха, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Новость застала местных жителей врасплох. Власти обеспокоены тем, что очередной лавовый поток неожиданно быстро достиг океана.

Житель острова Пальма: "Я услышал вой сирен и понял, что нам передают сигнал тревоги".

В результате застывания лавы при контакте с водой, в прибрежной зоне муниципалитета Тасакорте образовалась лавовая дельта - уже четвертая на острове. Это опасно выделение токсичных газов.

Новые изоляционные меры продлятся как минимум сутки и затронут около 3 000 человек, которым рекомендовано не покидать свои дома.

Отмечается, что облако газа и вулканического пепла направляется в сторону аэропорту острова Пальма.

С начала извержения 19 сентября, на острове разрушено более 2000 строений, уничтожены банановые плантации, пришлось эвакуировать 7000 жителей. Обошлось без жертв.