На острове Пальма объявлена изоляция жителей из-за вулкана - ВИДЕО
Правительство испанских Канарских островов объявило об изоляции жителей ряда населённых пунктов на острове Пальма, где происходит извержение вулкана Кумбре-Вьеха, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Новость застала местных жителей врасплох. Власти обеспокоены тем, что очередной лавовый поток неожиданно быстро достиг океана.
Житель острова Пальма: "Я услышал вой сирен и понял, что нам передают сигнал тревоги".
В результате застывания лавы при контакте с водой, в прибрежной зоне муниципалитета Тасакорте образовалась лавовая дельта - уже четвертая на острове. Это опасно выделение токсичных газов.
Новые изоляционные меры продлятся как минимум сутки и затронут около 3 000 человек, которым рекомендовано не покидать свои дома.
Отмечается, что облако газа и вулканического пепла направляется в сторону аэропорту острова Пальма.
С начала извержения 19 сентября, на острове разрушено более 2000 строений, уничтожены банановые плантации, пришлось эвакуировать 7000 жителей. Обошлось без жертв.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре