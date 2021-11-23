https://news.day.az/world/1407218.html В Турции заявили о намерении скоро подписать соглашение с Россией по газу
В Турции заявили о намерении скоро подписать соглашение с Россией по газу
Турция и Россия намерены в скором времени подписать соглашение в газовой сфере. Об этом заявил во вторник министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам министра, в ходе переговоров стороны достигли "принципиальной договоренности по природному газу", которая "в ближайшем будущем превратится в письменное соглашение".
Донмез добавил, что российско-турецкие контракты в этой сфере, истекающие в конце года, также будут продлены.
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