В Словакии планируют ввести всеобщий локдаун

Правительство Словакии, вышедшей в пересчете на душу населения на первое место в мире по числу новых случаев заражения ковидом, планирует с четверга объявить в республике всеобщий локдаун. Об этом сообщила во вторник словацкая газета Pravda, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Власти, по данным газеты, разрешат жителям только посещение аптек и магазинов с товарами первой необходимости, а также неотложные поездки на работу. "Мы закроем [страну] на 20 дней", - привела Pravda слова спикера национального парламента Бориса Коллара.

На всеобщем локдауне настаивает премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. За его введение высказалась во вторник президент республики Зузана Чапутова. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято властями в среду и уже на следующий день оно вступит в силу.