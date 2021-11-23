Власти Японии решили начать продажу нефти из резервов для стабилизации цен

Правительство Японии приняло решение организовать продажу части нефтяных запасов из стратегического резерва с целью стабилизации цен на этот вид сырья. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время не указывается конкретный объем, который планирует высвободить Япония из стратегических резервов. По данным телеканала, Япония планирует реализовать объем нефти, зарезервированный на "несколько дней", и допускает возможность дополнительной продажи нефти из стратегических резервов в случае необходимости.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, на конец сентября в десяти государственных и частных хранилищах на территории страны находилось 74,25 млн килолитров нефти (467 млн баррелей). Они могут обеспечить потребности страны в течение 235 дней. Таким образом суточный резерв нефти в Японии составляет примерно 1,95 млн баррелей.

Ранее один из ведущих в стране экспертов в этой области профессор Национального института продвинутых политических исследований (GRIPS) Хисанори Нэи в беседе с корр. ТАСС выразил мнение, что правительство Японии может организовать продажу порядка 30 млн баррелей нефти из стратегических резервов частных компаний, хотя это будет в целом противоречить законодательству страны. Эксперт отметил, что действующее в Японии законодательство разрешает выбрасывать на рынок стратегические запасы только в случае недостаточного снабжения нефтью или угрозы такой нехватки, а также во время стихийных бедствий. Профессор пояснил, что буквальная трактовка этого положения делает затруднительной продажу запасов в ситуации временного роста цен.