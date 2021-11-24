В Словакии с 25 ноября из-за ситуации с ковидом вводят локдаун и режим ЧС

Правительство Словакии приняло решение ввести в республике с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун и максимум на 90 дней режим чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом заявил в среду премьер-министр республики Эдуард Хегер, слова которого цитировало Словацкое радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Словакии с четверга, 25 ноября, две недели будет действовать общенациональный локдаун и [одновременно] вводится режим ЧС, который будет действовать максимум 90 дней. Мы все платим [необходимостью принятия этих жестких мер] за безответственность тех, кто отказывается вакцинироваться", - сказал Хегер.

В республике, где в связи с локдауном вводится запрет на выход из дома в ночное время, не будут проводиться общественные мероприятия, закроются рестораны и кафе. Еду и напитки они смогут продавать только навынос через специальное окно на улице. Перестанут работать магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Прогулки разрешены лишь в пределах территории административного района проживания.

Работодателей власти обязали периодически проводить тесты на ковид среди непривитых сотрудников, которые не могут быть переведены на удаленный режим работы. Школы в республике пока закрываться не будут. Это произойдет, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Жителям страны также не запрещен выезд из Словакии.

Военнослужащие помогут в больницах

Правительство решило направить солдат на помощь медикам в больницы с ковид-пациентами. Ежедневно там будут помогать до одной тысячи военнослужащих.

Затем, 8 декабря, правительство проанализирует, насколько эффективным оказался локдаун и как развивается ситуация с коронавирусом в республике. Если положение не изменится, возможно продление общенационального локдауна. Решение об этом может быть принято и раньше - уже через 10 дней после 25 ноября.

Между тем, по словам Хегера, власти рассматривают вариант смягчения через какое-то время жестких ограничений только для привившихся и переболевших ковидом. Для них смогут, в частности, открыться некоторые магазины и предприятия оказания бытовых услуг. Пока же преждевременно говорить когда возможны эти смягчения.

Ситуация с коронавирусом

Словацкие медики выявили за прошедшие сутки 10 315 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный показатель, зафиксированный стране с населением в 5 млн человек за время пандемии.

Из общего количества новых заразившихся коронавирусом граждане, отказавшиеся от вакцинации, составляют 83%. За прошедшие сутки в стране умер 71 пациент с диагнозом COVID-19. Общее число жертв заболевания составило 14 056.

26 декабря 2020 года в стране началась вакцинация от коронавируса. Иммунизацию завершили около 2,5 млн жителей. В Словакию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson.

В Словакии в течение последних недель происходит стремительное ухудшение эпидемической ситуации. Власти с понедельника ввели в республике локдаун для граждан, отказывающихся от вакцинации.