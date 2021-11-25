В Британии предупредили о самом опасном штамме COVID-19

В Ботсване, ЮАР и Гонконге зафиксировали десять случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием B.1.1.529. Предполагается, что он может стать самым опасном вариантом инфекции. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новый штамм COVID-19, о котором предупредили в Британии, содержит в себе 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Кроме того, у B.1.1.529 наблюдается больше изменений в спайковом белке, чем в других вариантах коронавируса.

Генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу предположил, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем "дельта"-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом - у больного ВИЧ или СПИДом.

"Сейчас за штаммом следует внимательно следить, но нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнет встречаться все чаще", - подчеркнул ученый.