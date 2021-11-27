В Одессе показали необычную скульптуру коронавирусу

Сегодня, 25 ноября, в Украине отмечается Международный день борьбы с насилием против женщин. В этот день берет начало ежегодная международная кампания ООН "16 дней активных действий против гендерного насилия", которая призвана вновь привлечь внимание к насущной проблеме и продлится вплоть до 10 декабря, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

В Одессе стартом благотворительной кампании, отстаивающей права женщин, стал необычный арт-объект современного искусства - планета "COVID-19", созданная одесской художницей Евой Ятт.

Провокационную скульптуру разместили в городском саду. Она представляет собой шар, напоминающий игольчатую молекулу COVID-19, с одной стороны которой расположен золотой женский половой орган, больше напоминающий лепестки роз. Весит она 30 килограммов, а изготовлена из цемента и золота.

По словам Евы Ятт, режим самоизоляции обострил проблему домашнего насилия и дал ей возможность разрастись до планетарного масштаба. Образы же выбраны не случайно: арт-объект олицетворяет одновременно нашу планету, коронавирус и женское начало, тем самым призывая обратить внимание на насущные проблемы нашего общества.

"Тема насилия - табуированная, о ней не принято говорить. Вот почему я решила показать наиболее табуированный образ, в котором кто-то увидит лишь определенную часть тела" - говорит автор о своей скульптуре.