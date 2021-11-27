https://news.day.az/world/1408873.html 4 человека погибли в Косове при обстреле школьного автобуса - ВИДЕО
4 человека погибли в Косове при обстреле школьного автобуса - ВИДЕО
Три человека погибли в Косове в результате обстрела школьного автобуса. Среди жертв - два ребенка и взрослый.
Инцидент произошел в селе Глочане. Неизвестные открыли огонь по автобусу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.
Отметим, что в Косове в последнее время неспокойно.
В северной, сербской части Косова в октябре проходили массовые беспорядки. К протестам и их подавлению привели действия местной полиции.
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