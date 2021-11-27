4 человека погибли в Косове при обстреле школьного автобуса

Три человека погибли в Косове в результате обстрела школьного автобуса. Среди жертв - два ребенка и взрослый.

Инцидент произошел в селе Глочане. Неизвестные открыли огонь по автобусу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

Отметим, что в Косове в последнее время неспокойно.

В северной, сербской части Косова в октябре проходили массовые беспорядки. К протестам и их подавлению привели действия местной полиции.