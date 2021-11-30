В омикрон-штамме коронавируса увидели пользу для экономики

Основатель компании Pershing Square Capital Management, которая занимается управлением хэдж-фондами, Билл Акман увидел пользу для экономики в омикрон-штамме коронавируса. По его словам, штамм вселит оптимизм в фондовые рынки, если симптомы, вызванные им, будут легкими даже с учетом высокой заразности. Его слова приводит Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство отмечает, что фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник выросли в Азии, поскольку трейдеры оценили влияние омикрон на возобновление мировой экономики, учитывая сообщения о слабых симптомах. Роста ждут и на европейских рынках. Как отмечает CNBC, согласно данным IG, британский индекс FTSE откроется на 97 пунктов с повышением до 7137, немецкий DAX на 191 пункт выше до 15.437, французский CAC 40 на 99 пунктов до 6824 и итальянский FTSE MIB с повышением на 324 пункта до 26167.

При этом, в пятницу, 26 ноября, на фоне новостей об обнаружении нового штамма коронавируса мировые рынки просели. S&P 500 за несколько минут с момента старта торгов просел на 1,6 процента, Dow Jones - на 2,2 процента, Nasdaq - на 1,2 процента. Причем негативные настроения отразились и на рынке криптовалют, биткоин тогда потерял 6,8 процента.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой "омикрон" и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.