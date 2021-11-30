Американская компания Johnson & Johnson начала разработку вакцины от омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что компания в сотрудничестве с учеными из Южной Африки и по всему миру оценивает эффективность своей вакцины от COVID-19 против разных вариантов, включая "новый, быстро распространяющийся омикрон-штамм".

"Помимо этого, компания разрабатывает специальную вакцину против омикрон-варианта и по мере необходимости будет совершенствовать ее", - подчеркнули в компании.