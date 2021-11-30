В Австрии за отказ от вакцинации введут штрафы до 7200 евро

В Австрии за отказ от вакцинации введут штрафы до €7200 тыс. и тюремные сроки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Die Presse со ссылкой на черновой вариант соответствующего законопроекта, разрабатываемого властями страны.

По данным издания, обязательная вакцинация будет распространяться на всех, кто живет в Австрии за некоторыми исключениями. Тем же, кто проигнорирует официальные повестки о вакцинации, грозит наказание в виде штрафов от €3 600 до €7 200 тыс. или четырехмесячного тюремного срока.

В статье отмечается, что такие меры в стране введут с февраля 2022 года. Избежать обязательной вакцинации смогут лишь те, кто не может привиться без угрозы для жизни или здоровья, а также беременные женщины и дети до 12 лет.

Ранее австрийский канцлер Александр Шалленберг заявил, что на фоне сложной эпидемиологической ситуации начиная с февраля 2022 года в стране вводится обязательная вакцинация от COVID-19 всех граждан.