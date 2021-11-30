Европейские школьники пожаловались на качество обучения в пандемию

Большинство (80%) детей и подростков, проживающих в Европе, во время пандемии столкнулись с проблемами, связанными с получением знаний и восприятием образовательного материала. Об этом "Газете.Ru" сообщили в компании GoStudent, предоставляющей услуги онлайн-обучения, по итогам тематического опроса, передает Day.Az.

"Среди основных причин респонденты называли отсутствие социальных связей (60%), трудности с концентрацией внимания в экосистеме онлайн-класса (41%), сложности с пониманием тематического материала в онлайн-формате (35%). Допускались множественные ответы. Также несовершеннолетние жаловались на нехватку пространства для того, чтобы учиться, не отвлекаясь, а также проблемы с техническим оборудованием", - отметили в компании.

С проблемами не столкнулись лишь 20% респондентов.

Опрос проводился с 1 по 16 октября 2021 года среди 5 767 детей в возрасте с 10 до 18 лет, проживающих в Австрии, Германии, Франции, Испании, Италии, Нидерландах и Великобритании.