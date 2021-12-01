В России выявили около 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 32 837 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни, сообщает в Telegram оперштаб по контролю распространения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наибольшее число заболевших за сутки выявили в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419) и Московской области (2008).

За сутки также зафиксировано 1226 летальных исходов от COVID-19, полностью выздоровели 35 679 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено более 9,6 млн случаев коронавирусной инфекции, более 8,3 млн пациентов выздоровели, скончались 276 419 человек.