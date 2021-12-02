Назначен день выборов нового канцлера Германии

Бундестаг назначил выборы нового канцлера Германии на 8 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В агентстве сообщили, что от пресс-службы парламента пришло приглашение на заседание, в рамках которого пройдут выборы нового федерального канцлера. Ожидается, что им станет лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, поскольку СДПГ победила на последних выборах в бундестаг.

В опубликованном ранее коалиционном соглашении СДПГ с партиями "Союз90/Зеленые" и Свободной демократической партией (СвПД) также говорилось, что Шольц станет новым канцлером ФРГ. Кроме того, правящая коалиция уже сформировала кабинет министров, а также основные направления будущей работы.