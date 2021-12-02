Полиция оцепила улицу у штаб-квартиры ООН
Усиленные наряды полиции прибыли на Первую авеню у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Перед зданием стоят несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами, прибыл также микроавтобус с полицейскими в спецэкипировке и оружием.
Сотрудники правоохранительных органов не сообщают о причинах происходящего. Часть проезжей части перед зданием оцеплена.
По данным охраны, у одного из входов в штаб-квартиру, находится вооруженный мужчина. "Со стороны Первой авеню у одного из входов предположительно находится мужчина с оружием, он угрожает. Представители департамента безопасности ООН работают на месте и оценивают ситуацию", - сказал собеседник.
Штаб-квартира ООН закрыта на вход и выход. На Первую авеню прибыли сотрудники спецподразделения полиции.
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