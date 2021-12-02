Полиция оцепила улицу у штаб-квартиры ООН

Усиленные наряды полиции прибыли на Первую авеню у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Перед зданием стоят несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами, прибыл также микроавтобус с полицейскими в спецэкипировке и оружием.

Сотрудники правоохранительных органов не сообщают о причинах происходящего. Часть проезжей части перед зданием оцеплена.

По данным охраны, у одного из входов в штаб-квартиру, находится вооруженный мужчина. "Со стороны Первой авеню у одного из входов предположительно находится мужчина с оружием, он угрожает. Представители департамента безопасности ООН работают на месте и оценивают ситуацию", - сказал собеседник.

Штаб-квартира ООН закрыта на вход и выход. На Первую авеню прибыли сотрудники спецподразделения полиции.