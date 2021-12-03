Самолет с обледеневшими двигателями совершил аварийную посадку в России

Пилоты самолета авиакомпании S7, следовавшего из Магадана в Новосибирск, были вынуждены совершить аварийную посадку в Иркутске, сообщает Telegram-канал "112", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это произошло накануне, 2 декабря. По данным канала, вскоре после взлета неожиданно выключился автопилот, а через секунду включился снова. Самолет перешел в режим прямого управления, без участия автопилота.

Затем поступил сигнал об обледенении двигателей, и самолет начало болтать из стороны в сторону. Канал сообщает, что за 10 секунд судно потеряло 2700 метров высоты. Тем не менее пилотам удалось совершить экстренную посадку в Иркутске.

Отмечается, что сейчас идет проверка противообледенительных средств, которыми обрабатывали борт. Также будет дана оценка действиям экипажа.