В Индии козел украл правительственные документы и съел их

Козел из Индии забежал в правительственный офис и украл государственные документы, сообщает UPI. Местным чиновникам пришлось устроить погоню за животным, но часть бумаг спасти так и не удалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в городе Кампур на севере Индии. Сотрудники офиса, уставшие от духоты, вышли работать на улицу, чем и воспользовался козел. Забежав в пустое здание, животное схватило первые попавшиеся бумаги и убежало.

Работники, ставшие свидетелями инцидента, пустились в погоню за козлом. Правда, когда вора поймали, некоторые документы были повреждены так, что их было не восстановить. Позже стало известно, что козел украл бумаги, которые уже не имели ценности.

Однако после происшествия, как сообщается, сотрудникам запретили покидать офис в течение рабочего дня.