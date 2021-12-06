Премьер Индии подарил Путину три агатовые чаши из своего родного штата Гуджарат

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по завершении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подарил российскому лидеру три чаши из агата, произведенные в его родном штате Гуджарат. Об этом в понедельник сообщил телеканал Zee News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чаши были преподнесены в двух коробках с аннотацией, в которой рассказывается о традиции производства изделий из агата в этом западном индийском штате.

Отмечается, что подаренные российскому президенту чаши изготовлены в городе Камбат на побережье Аравийского моря. Традиция производства изделий из агата в этом месте насчитывает несколько тысяч лет и берет начало во времена древней Хараппской цивилизации (III-II тысячелетия до н.э.). Камень издревле добывают на месторождении в 200 км от города.

Путин в понедельник провел в Нью-Дели переговоры с Моди. Нынешняя встреча двух лидеров стала первой с 2019 года: предыдущие двусторонние переговоры состоялись в сентябре 2019 года - во время визита индийского премьера во Владивосток. Затем беседа двух лидеров прошла на полях саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года. Ежегодный саммит не смог состояться в 2020 году из-за пандемии. Кроме виртуальных встреч на высшем уровне, с ноября 2019 года Путин и Моди шесть раз проводили переговоры по телефону.