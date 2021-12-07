Принц Уильям пришел в ярость из-за снимка Кейт Миддлтон

Британский принц Уильям рассердился на фотографов, запечатлевших его супругу Кейт Миддлтон в общественном транспорте. Об этом пишет Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Снимок был сделан еще 15 лет назад. В то время будущая супруга члена королевской семьи пользовалась общественным транспортом, а папарацци следили за ней везде, в том числе на дороге. Королевский эксперт Ричард Палмер (Richard Palmer) уточнил, что ее сфотографировали в лондонском автобусе, едущем по Кингс-роуд (Kings Road), в тот день Миддлтон направлялась на собеседование.

"Уильям забеспокоился, что его девушку преследуют точно так же, как и его мать. И мы все знаем, к чему это привело", - объяснила причину беспокойства принца профессор Сюзанна Липскомб (Suzannah Lipscomb). "Опасность заключалась в том, что фотограф следил за Кейт весь день. Уильям пришел в ярость", - уточнила биограф Марсия Муди (Marcia Moody).