Великобритании предсказали отставание от развитых стран

Британия может отстать от других стран с развитой экономикой из-за последствий омикрон-штамма и сокращения инвестиций в бизнес. К похожим выводам пришли Федерация британской промышленности (CBI) и международная аудиторская компания KPMG. Их прогнозы опубликовала газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители CBI уверены, что восстановительный рост экономики Британии замедлится. Они снизили прогноз по росту на 2022 год до 5,1 процента. Более пессимистичное предсказание связано с малыми объемами производства в стране и продолжающимися проблемами с глобальными цепочками поставок. По данным CBI, восстановление экспорта будет слабым на фоне результатов 2021 года. Домохозяйства страны останутся ключевым фактором стимулирования экономики, обеспечив 90 процентов роста в 2022 году и две трети ВВП в 2023 году. Платежеспособности домохозяйств также поспособствуют сбережения, которые они накопили в период пандемии. Безработица, по прогнозам аналитиков, вырастет незначительно в результате отмены правительственных льгот, ее уровень вернется к докризисному: 3,8 процента к концу 2023 года.

Аудиторская компания KPMG также опубликовала свой прогноз, который оказался еще более мрачным. Согласно его результатам, рост экономики страны, в лучшем случае, окажется на уровне 4,2 процента в 2022 году. При этом показатель учитывает ситуацию, при которой омикрон-штамм коронавируса окажется для всего мира "ложной тревогой".

В свою очередь, любые дополнительные ограничения в начале следующего года, которые правительство введет в связи с омикрон-штаммом, только ухудшат прогноз. В таком случае, предсказывает KPMG, рост британской экономики в 2022 году может замедлиться до 2,6 процента.

Общие опасения представителей KPMG и CBI также касаются сокращения инвестиций в британский бизнес, что является одним из главных препятствий для восстановления экономики страны в будущем. "Мы должны развивать потенциал нашей экономики. Из разговоров с компаниями всех уровней я знаю, что у них амбициозные планы по развитию своего бизнеса, однако в 2023 году мы можем увидеть рекордное сокращение инвестиций", - заявил генеральный директор CBI Тони Данкер. По его словам, это может произойти из-за планов Казначейства Британии по отмене прежних льгот и повышения корпоративного налога с 19 процентов до 25 процентов.

Исполнительный директор британского отделения KMPG Джон Холт разделяет опасения представителя британской промышленности. "Долгосрочный экономический рост по-прежнему зависит от способности Великобритании повышать производительность, снижать неопределенность и давать бизнесу уверенность, необходимую для инвестиций", - сказал он.

Проблемы в экономике Британии также связывают с ее выходом из Евросоюза. Эксперты указывали, что из-за Brexit страна в частности, столкнулась с дефицитом рабочей силы. Так, нехватка персонала, начавшаяся в сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе, вскоре распространилась почти на весь сектор среднего бизнеса. Опросы показывали, что нехватка рабочих вызвала снижение производственных мощностей и сокращение запасов продукции.