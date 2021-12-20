Европе спрогнозировали остановку промышленных предприятий

По мнению экспертов, похолодание в Европе, которое может стать самым сильным за последние 30 лет, и низкие запасы голубого топлива в хранилищах вскоре приведут к резкому подорожанию энергоносителей и остановке промышленных предприятий. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что стоимость одной тыс. кубометров газа на европейском рынке зафиксировалась на уровне $1 тыс.

Издание утверждает, что главная причина такой стоимости на топливо - холодная зима и весна 2021 года, которые привели к высокому потреблению газа и низкому уровню запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ).

"Российские газовые компании при всем своем желании не смогут спасти Европу от замерзания. "Газпрому" принадлежит треть газового рынка, доля НОВАТЭКа на европейском рынке СПГ - около 20%. Кроме этого, в случае, если погода подведет государства Старого Света, о своем спасении должны подумать сами государства Европы, с помощью заключения новых контрактов", - рассказала управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Она утверждает, что стоимость газа в Европе продолжит расти.