Двоих планировавших теракт мужчин задержали во Франции

Сотрудники правоохранительных органов задержали во Франции двоих мужчин, решивших совершить теракт в период рождественских праздников. Как уточняет телеканал BFMTV, злоумышленники планировали вооружиться ножами и нападать на людей в наиболее посещаемых местах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным источников телеканала, планировавших нападение мужчин задержали 29 ноября в столичном регионе Иль-де-Франс. В настоящий момент они находятся под стражей в рамках предварительного расследования.