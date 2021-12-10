В Японии накажут компании за неуплату зарплаты сотрудникам

Правящая Либерально-демократическая партия и представители кабинета министров Японии в целом утвердили основные принципы предстоящей в 2022 финансовом году налоговой реформы, которая предусматривает в том числе отмену льгот для частных компаний, не повышающих зарплату своим сотрудникам. Как сообщила в четверг газета Yomiuri, к таким фирмам, в частности, не будут применяться схемы снижения корпоративного налога, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В то же время увеличение жалованья служащим более чем на 2,5% станет сопровождаться существенными льготами. До 40% суммы, направленной на повышение выплат, предполагается компенсировать за счет снижения корпоративного налога для мелких и средних фирм. Крупные корпорации при выполнении ряда условий могут получить такую же компенсацию в размере до 30%.

Японская конфедерация профсоюзов (Рэнго), крупнейшее объединение трудящихся страны, намерена весной 2022 года добиваться на переговорах с предпринимателями увеличения зарплат в среднем на 4%. Ее требования в целом совпадают с позицией правительства, которое считает повышение жалованья важнейшим условием оживления потребительского спроса и улучшения ситуации в экономике в тяжелых условиях пандемии коронавируса. В частности, в прошлом месяце премьер-министр Фумио Кисида официально высказался за то, чтобы весной будущего года выплаты рабочим и служащим были увеличены более чем на 3% в компаниях, доходы которых превысили уровень, существовавший до начала пандемии. К этому требованию в целом положительно отнеслось руководство штаба крупного капитала - Федерации японского бизнеса (Кэйданрэн).

В 2020 году средняя зарплата полностью занятого работника частной компании в Японии составляла 307,7 тысячи иен (более 2,7 тысячи долларов по текущему курсу) в месяц.