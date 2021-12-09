В США рассказали о состоянии больных штаммом Омикрон
Практически все выявленные в Соединенных Штатах случаи COVID-19, вызванные штаммом "Омикрон", протекают в легкой форме. Об этом в среду, 8 декабря, заявила Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски в интервью АР, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Новый вариант коронавируса подтвердили у 43 человек в 19 штатах страны. Большинство пациентов - молодые люди. Более трех четвертей из них полностью вакцинированы от COVID-19, а треть уже получила дополнительную прививку.
По ее словам, большинство пациентов с Омикроном имеют легкое течение заболевания, чаще всего у них регистрируют такие симптомы, как кашель, заложенность носа и усталость.
Валенски отметила, что одного больного госпитализировали, однако никаких летальных исходов не регистрировали.
В то же время Валенски заметила: данные об этом штамме очень ограничены, и CDC продолжает изучать, какие угрозы он может нести для страны.
Указывается, что на прошлой неделе в США случаи "Омикрона" составили менее 1% всех новых больных, в то время как на вариант "Дельта" пришлось более 99% заражений.
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