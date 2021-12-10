В российских городах начали рушиться дома из-за климата

На Ямале из-за глобального потепления начали разрушаться дома. Волны тепла размягчают грунты, и вечная мерзлота уже не может держать здания, сообщает "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2019 году на Ямале начали формировать систему автоматического температурного мониторинга грунтов. В Салехарде сейчас термометрические наблюдения ведутся за девятью зданиями. Южные ямальские города из-за изменения климата начали страдать еще раньше, Надым - с середины 1990-х годов, когда аварийными были признаны пять пятиэтажек и три промышленных корпуса. Замначальника инженерно-технического центра дочернего предприятия "Газпрома" Алексей Осокин заявил, что еще больше десятка зданий заметно деформировались.

Сейчас из-за климата дома разрушаются в нескольких муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа. В Новом Уренгое начал рушиться нововозведенный жилой комплекс, а одну из четырех многоэтажек пришлось демонтировать. Сотрудница Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Светлана Бадина подчеркнула, что при такой динамике потери округа могут составить 0,5 триллиона рублей.

Профессор Тюменского индустриального университета Яков Пронозин предлагает строить дома с помощью способа глубокого погружения свай. Эта технология пока не распространена, однако может сделать здания более надежными. Профессор кафедры геотехники петербургского вуза Игорь Сахаров заявил о необходимости внести изменения в "безбожно устаревшие" федеральные строительные нормы, которые не учитывают глобальное потепление.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что для решения проблемы вечной мерзлоты необходим комплексный подход. "Мы осознаем: тепло наступает, значительная часть территории Ямала, его столица, другие города попадают в потенциально небезопасную климатическую зону", - заявил губернатор и добавил, что к обсуждению вопроса привлекут профессионалов.

Тема климатических изменений становится все более актуальной для государств по всему миру, в том числе для России. В 2022 году в стране начнется реализация климатических проектов, направленных на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу и противодействие глобальному потеплению. Согласно плану, Россия должна выйти на углеродную нейтральность к 2060 году.