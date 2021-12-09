Китай выразил протест Канаде из-за Игр-2022

Китай выразил протест в связи с решением Канады объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм - 2022 в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китайская сторона решительно выражает недовольство и протест этим действиям, о чем уже напрямую заявила канадской стороне.

Основываясь на идеологических предубеждениях, а также на лжи и слухах, Канада и несколько стран Запада вопиющим образом поучаствовали в политических маневрах, пытаясь помешать проведению Олимпиады", - говорится в заявлении Посольства Китая в Канаде.

Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае.

8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединилась Австралия. В этот день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство его страны не поддерживает бойкот Игр, но британские чиновники не посетят соревнования.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, жителей Внутренней Монголии, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая. Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии.

16 ноября издание The Washington Post сообщило, что дипломатическим бойкотом США хотят отреагировать на нарушения прав человека в Китае.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.