https://news.day.az/world/1413485.html Армянский солдат выстрелил в сослуживца
Армянский солдат выстрелил в сослуживца
Военнослужащий срочной службы Сеник Саакян (2003 г.р.) получил тяжелое огнестрельное ранение в N-ой воинской части, расположенной на юго-восточном направлении, сообщает пресс-служба минобороны Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел 8 декабря около 23:50. По предварительным данным, в Саакяна выстрелил сослуживец.
Состояние солдата оценивается как крайне тяжелое.
По данному факту проводится расследование.
Следует отметить, что в армянской армии, где царит произвол, растет число фактов, связанных с насилием и преступлениями против солдат.
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