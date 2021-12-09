Армянский солдат выстрелил в сослуживца

Военнослужащий срочной службы Сеник Саакян (2003 г.р.) получил тяжелое огнестрельное ранение в N-ой воинской части, расположенной на юго-восточном направлении, сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел 8 декабря около 23:50. По предварительным данным, в Саакяна выстрелил сослуживец.

Состояние солдата оценивается как крайне тяжелое.

По данному факту проводится расследование.

Следует отметить, что в армянской армии, где царит произвол, растет число фактов, связанных с насилием и преступлениями против солдат.