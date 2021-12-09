Новые случаи заражения COVID в Грузии

В Грузии за сутки выявлены 3 562 новых случая заражения коронавирусом, 4 145 человек выздоровели, 63 - скончались, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 54 470 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 879 368, при этом 822 108 человек выздоровели, 12 582 - скончались.

В настоящее время 40 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 286 - на стационарном лечении.

По состоянию на девятое декабря вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 10 660 человек.