Ученые Гонконга создали "антиковидную" нержавеющую сталь

Ученые из Университета Гонконга создали первую в своем роде "антиковидную" нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус на своей поверхности. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении научного учреждения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новинку представил профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Минсинь совместно с исследовательской группой из центра изучения иммунитета и инфекционных заболеваний медицинского факультета вуза.

Ученые скорректировали химический состав и микроструктуру нержавеющей стали, которая получила повышенное содержание меди, обладающей антибактериальными свойствами. По утверждению исследователей, новый сплав способен уничтожать на своей поверхности не только коронавирус SARS-CoV-2, но и вирус гриппа H1N1, а также кишечную палочку.

Обычная нержавеющая сталь такими свойствами не обладает. Коронавирус может сохраняться в жизнеспособном состоянии на ее поверхности в течение двух дней.

По словам профессора Хуан Минсиня, нержавеющая сталь нового типа может быть запущена в массовое производство на основе существующих технологий. Ученые намерены запатентовать разработку и внедрить использование "антиковидного" сплава при изготовлении дверных ручек, кнопок лифтов и поручней, чтобы снизить риск заражения коронавирусом через прикосновения к поверхностям в общественных местах.