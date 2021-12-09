"Омикрон" распространяется в четыре раза быстрее "дельты"

Японские ученые выяснили, что штамм коронавируса "омикрон" передается на ранней стадии в 4,2 раза активнее, чем индийский вариант "дельта", передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации профессора Университета Киото Хироши Нисиуры, который проанализировал данные жителей южноафриканской провинции Гаутенг, "омикрон" передается быстрее и "избегает иммунитета, выработанного естественным путем и с помощью вакцин".

Эксперт заявил, что уровень вакцинации в ЮАР в ноябре, во время сбора данных, составлял менее 30%, в связи с чем люди были инфицированы этим штаммом "естественным путем". Он призвал пристальнее наблюдать за тенденцией распространения штамма, чтобы выяснить, как он поведет себя в странах с высоким уровнем вакцинации.