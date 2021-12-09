В России поезд сошел с рельсов

Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области. Сообщается, что состав перевозил железобетонные изделия. Разлива горючего в результате происшествия не произошло, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пострадавших нет. В результате ЧП были повреждены две опоры линии электропередачи. СК РФ сообщает, что происшествие повлекло задержку поездов в этой местности, ориентировочно, движение в штатном режиме восстановят около 14 часов по московскому времени.

Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечены восстановительные поезда.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту. Размер ущерба, причиненного железной дороге, будет установлен в ходе следствия.

О причинах происшествия станет известно только после проведения необходимых следственных действий.