В одном из городов Франции закрыли все учреждения и магазины

В Монтобане сегодня закрыты все учреждения и магазины из-за проходящих протестов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Разъяренные фермеры забросали полицейский водомет навозом и с помощью экскаватора-погрузчика убирают все ограждения, которые возвела полиция, чтобы перекрыть им дорогу.