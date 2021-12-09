https://news.day.az/world/1413569.html В одном из городов Франции закрыли все учреждения и магазины - ВИДЕО
В одном из городов Франции закрыли все учреждения и магазины - ВИДЕО
В Монтобане сегодня закрыты все учреждения и магазины из-за проходящих протестов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Разъяренные фермеры забросали полицейский водомет навозом и с помощью экскаватора-погрузчика убирают все ограждения, которые возвела полиция, чтобы перекрыть им дорогу.
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