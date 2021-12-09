Коронавирус в мире

В мире зафиксировали уже 268 114 267 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в четверг, 9 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Подтверждено 5 295 146 смертей, а выздоровели уже 241 319 923 человек.

При этом с начала текущих суток зафиксировано 38 034 новых случаев, погибли 500 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (50 422 410), Индия (34 666 241) и Бразилия (22 167 781). Украина в этом рейтинге занимает 17-е место.