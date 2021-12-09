Прохожего, защищавшего молодую пару, избили в метро

Очередная драка с приезжими произошла в московском метро.

Как передает Day.Az, кадры инцидента опубликованы в Телеграм.

Как рассказали очевидцы, всё началось из-за того, что "коренные москвичи" задирали молодую пару, но за них вступился случайный прохожий. Защитника повалили на землю и запинали. Избиение продолжалось несколько минут, пока работник метро не отогнал нападавших.