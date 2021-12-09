https://news.day.az/world/1413634.html Прохожего, защищавшего молодую пару, избили в метро - ВИДЕО
Прохожего, защищавшего молодую пару, избили в метро - ВИДЕО
Очередная драка с приезжими произошла в московском метро.
Как передает Day.Az, кадры инцидента опубликованы в Телеграм.
Как рассказали очевидцы, всё началось из-за того, что "коренные москвичи" задирали молодую пару, но за них вступился случайный прохожий. Защитника повалили на землю и запинали. Избиение продолжалось несколько минут, пока работник метро не отогнал нападавших.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре