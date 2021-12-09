Жилой комплекс в Москве затопило кипятком

В жилом комплексе (ЖК) "Грин Парк", расположенном неподалеку от станций метро "Отрадное" и "Ботанический сад", зафиксировано затопление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видеозапись с места инцидента опубликовал Telegram-канал "Новости Москвы".

По данным источника, несколько этажей комплекса оказались залиты кипятком. Струи горячей воды накрыли также лифтовую шахту и кладовые. На опубликованных в сети кадрах видно, что из-за высокой температуры и влажности у оператора запотела камера.