Армяне сокращают расходы на аренду жилья

С падением уровня жизни люди пытаются ужиться в одном месте, чтобы сократить расходы на аренду жилья. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с журналистами 9 декабря заявил директор биржи недвижимости Артем Прибыльский.

По его словам, снизилось количество сдаваемых в аренду квартир и частных домов.

Он сообщил, что за первые шесть месяцев 2020 года в Ереване в аренду были сданы 797 квартир, а за тот же период 2021 года данный показатель упал до 447 или на 44%. "Количество сдаваемых в аренду частных домов за указанный период упало на 30%... В областях за тот же период количество сдаваемых квартир упало на 27%, а частных домов - на 24%...", - добавил Прибыльский.