Одна из крупнейших компаний Китая объявила дефолт

Китайский застройщик China Evergrande Group впервые объявил дефолт в отношении выплат по долларовым кредитам. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

После объявления дефолта рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг компании и ее дочерних компаний до RD, или "ограниченный дефолт". Это связано с невыплатой по бондам в 645 млн. долларов под 13% и в 590 млн. долларов под 13,75%. Оплату по ним нужно было произвести до 6 декабря в рамках грейс-периода, то есть отсрочки.

Компания задолжала деньги 171 китайскому банку и 121 финкомпании - ее дефолт может привести к тому, что кредитование в стране значительно сократится.