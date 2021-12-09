Британцам объяснили, что они неправильно наряжают елки
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Британское издание Daily Mail дало своим читателям экспертные рекомендации по поводу того, как нужно наряжать рождественскую елку. Оно опубликовало список из 13 пунктов, в которых названы распространенные ошибки людей, украшающих дерево, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, эксперты отметили, что многие при покупке елки ошибаются с размерами, выбирая слишком большое дерево, и приступая к украшению, не проверяют, находится ли гирлянда с лампочками в рабочем состоянии.

Также людям, украшающим елку, порекомендовали следить за симметрией, развешивая игрушки равномерно и не забывая декорировать внутренние ветви дерева.

Кроме того, эксперты предупредили читателей, что развесить шарики на елке прежде, чем украсить ее гирляндой из лампочек, будет неверно. Ошибкой будет и украсить елку шариками и украшениями одного вида - елке придадут индивидуальность разномастные украшения, некоторые из которых могут быть сделаны своими руками.

Наконец, не стоит оставлять незакрытой нижнюю часть ствола дерева, забывать об украшении сада, пренебрегать демонстрацией рождественских открыток. А если говорить об организационной части процесса, то эксперты призвали не оставлять украшение елки на последний момент и приниматься за это без предварительной подготовки, вываливая игрушки и украшения из ящиков кучей.