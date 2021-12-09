В Пекине назвали фарсом дипломатический бойкот Олимпиады

Дипломатический бойкот, устроенный рядом стран зимним Олимпийским играм в Пекине, является бесполезным мероприятием, заявил в четверг представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Спорт не имеет ничего общего с политикой. А это они (эти страны - ИФ) написали, срежиссировали и поставили этот фарс", - приводит его слова агентство Associated Press (AP).

Он напомнил, что Китай не отправлял приглашения властям США, Канады и Великобритании, а присутствие или отсутствие их официальных лиц не повлияет на успех Олимпиады. При этом он выразил уверенность, что за дипломатическим бойкотом Вашингтона, Лондона, Оттавы и Канберры цепной реакции в мире не последует.

"К настоящему моменту бесчисленное множество глав государств, правительств, членов правящих семей зарегистрировались для присутствия на Зимних Олимпийских играх в Пекине, и мы им рады", - сказал он.