В Китае резко выросли цены на продукты, более других подорожали овощи. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР, опубликованные CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным бюро, цены на овощи в Китае выросли на 30,6 процента в ноябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выросли цены на яйца - на 20,1 процента по сравнению с прошлым годом, и на пресноводную рыбу - на 18 процентов. При этом бюро отмечает, что цены на основной продукт китайского рациона, свинину, снизились. В сравнении с прошлогодними максимумами стоимость мяса уменьшилась на 32,7 процента.

Однако в октябре цены на свинину выросли на 12,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс потребительских цен, который очень чувствителен к ценам на свинину, в целом увеличился меньше, чем ожидалось. В ноябре его показатель вырос на 2,3 процента. При этом статистическое бюро Китая отметило, что, хотя в ноябре поставки овощей увеличились, это не сдержало рост стоимости. Цены на другие продовольственные товары в Китае в ноябре в целом увеличились на 1,6 процента в годовом выражении на фоне роста инфляции во всем мире.

Основной причиной подорожания овощей в КНР стали проливные дожди в конце октября, которые залили основные производственные регионы на севере и затопили провинцию Шаньдун, она является ведущим регионом по поставке растительных продуктов. В начале ноября Министерство торговли страны Китая даже сообщало гражданам о необходимости создать себе запас еды на зиму. Ведомство призвало местные власти обеспечить поставки овощей и предметов первой необходимости в период зимы, а также оперативно публиковать информацию о том, где и как люди могут их получить.

Тогда власти Китая высказывали опасения, что на производство и транспортировку овощей могут негативно повлиять экстремальные погодные условия. Кроме того, цены на продукты питания в стране нестабильны и традиционно растут с приближением зимы. Это приводило к тому, что оптовые цены на овощи в некоторых случаях они превышали стоимость мяса.